Prosegue al Centro Sportivo di Milanello la preparazione dei rossoneri in vista della sfida contro il Frosinone in programma mercoledì 26 dicembre. L'unico allenamento di giornata è iniziato alle 11.30 ed erano presenti sia Leonardo che Paolo Maldini. Dopo una prima parte di attivazione muscolare all'interno della palestra, la seduta è proseguita sul campo centrale e ha visto la squadra impegnata in una fase di riscaldamento attraverso un torello a gruppo unico nel cerchio di centrocampo. A seguire si è passati ad un'esercitazione tecnico-tattica con un possesso palla 10 contro 10 su campo ridotto. La squadra ha poi svolto un lavoro atletico con esercizi di corsa a diversa andatura lungo il perimetro del campo. L'allenamento è terminato con una serie di partitelle 11 contro 11 su metà campo. Il programma di martedì prevede un solo allenamento preceduto da una sessione di video analisi, squadra in campo alle 12.30. Lo riporta il sito ufficiale del Milan.