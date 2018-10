Milan, Leonardo e Maldini presenti all'allenamento in vista del derby

Milan nuovamente al lavoro alla mattina, agli ordini di Mister Gattuso, e al completo dopo i rientri dalle rispettive Nazionali di Kessie e Laxalt. Anche nella giornata odierna Leonardo e Maldini erano presenti a Milanello e hanno assistito all'allenamento. Rossoneri sul centrale per iniziare con un torello a centrocampo e poi proseguire la fase di attivazione muscolare attraverso dei giri di campo a ritmo variabile. Terminato il riscaldamento i giocatori sono stati divisi in due gruppi: il primo si è spostato nella porzione di terreno dietro la porta per dedicarsi alla parte atletica, utilizzando ostacoli e sagome, e a una serie di esercizi a terra di potenziamento e stretching; nel frattempo il secondo ha effettuato un lavoro tattico. La sessione, andando avanti, ha previsto delle esercitazioni tattiche sulle palle inattive prima di concludersi con la consueta partitella a campo ridotto.