Milan, Leonardo: "Non sarà facile giocare contro il Dudelange"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il direttore dell'area-tecnico sportiva del Milan Leonardo, intervistato da rtbf.be, ha parlato del Dudelange, primo avversario dei rossoneri in questa edizione di Europa League: "Ci sono molti tifosi del Milan in Lussemburgo. E' una squadra che si conosce e non è facile giocare contro di loro. Soprattutto in una competizione europea. Lo sarà anche con Betis e Olympiacos, è un gruppo importante".