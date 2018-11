Milan, mail alla FIGC per fare chiarezza sulla squalifica di Conti

Andrea Conti è stato squalificato per tre giornate dal giudice sportivo dopo un'espulsione rimediata con la maglia della Primavera ma il Milan vorrebbe comunque convocarlo per le gare di Serie A, anche solo per fargli riassaporare con continuità il clima partita. Per questo, come riporta il Corriere della Sera, il club rossonero ha inviato una mail alla FIGC per chiedere se la sua squalifica è valida solo per la Primavera o se è estesa anche al campionato di A. Al calciatore restano altri due turni da scontare.