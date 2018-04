Milan, Maldini: "Giusto premiare Gattuso. No alibi".

L'ex leggenda del calcio italiano, nonché del Milan, Paolo Maldini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sull'attuale momento dei rossoneri. "Credo sia stato giusto gratificare Gattuso con un contratto vero da allenatore del Milan, per quello che ha fatto e per quello che credo che farà, perché ha stupito molti a livello tattico e gestionale. Devo dire che ha dato veramente una svolta a questa squadra. Paragoni? E' unico, vedremo nel tempo e i risultati parleranno per fare eventuali paragoni. Delusione? Non ci dev'essere, perché non ci dobbiamo dimenticare dove Rino ha preso la squadra. Come dice giustamente lui, però, non ci devono essere alibi se altre squadre ti danno la possibilità di rientrare".