Milan, Maldini: "Noi anti Juve? Strada ancora lunga"

A Sky Sport, dopo il pareggio contro il Cagliari, parla il direttore dell'area sportiva, Paolo Maldini. Queste le sue parole: "Condivido le parole dell'allenatore dopo la gara. Bisogna crescere di più sul lato della personalità. Veniamo da due anni con due sesti posti. La strada verso i piani alti è lunga. Il progetto è serio, vogliamo portare la squadra ai massimi livelli. Ci sono giocatori giovani che ancora non sanno quanto valgono, non sono ancora esplosi dal punto di vista Anti Juve? Ancora siamo molto lontani, paragonarci alla capolista è esagerato".

"Tutti gli ex che sono passati da Milanello hanno un grande affetto. Tornato molto volentieri, vogliamo coinvolgere ex calciatori che possano dare qualcosa per il Milan del futuro".