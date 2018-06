Milan, Mirabelli posa con Pekerman: "Un piacere ospitare la Colombia"

Attraverso il proprio account Instagram, il ds del Milan Massimiliano Mirabelli ha voluto condividere uno scatto fotografico realizzato oggi insieme al CT della Nazionale colombiana José Pekerman, ospite per il ritiro pre-Mondiale a Milanello: "È un piacere ospitare José Pekerman e la Nazionale colombiana a Milanello, in bocca al lupo per il Mondiale!".