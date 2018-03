Milan, Mirabelli: "Progetti futuri ambiziosi, auguri a tutti i rossoneri"

Massimiliano Mirabelli era presente questa sera in Franciacorta, ad un evento presso la "Tenuta la Montina". Il direttore sportivo rossonero è poi intervenuto sul profilo personale Instagram: "Una serata bella e importante in compagnia dei nostri partner ed ospiti della splendida Tenute LaMontina. Abbiamo chiacchierato di calcio e di progetti futuri. Ambiziosi. Colgo l’occasione per augurare Buona Pasqua a tutti i tifosi rossoneri"