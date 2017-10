Milan, Musacchio in gruppo. Mattutino per Bonucci e Donnarumma

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Ultime notizie sul Milan, riportate dal sito ufficiale del club rossonero. "Notizie confortanti sulle condizioni fisiche di Musacchio erano già arrivate dopo la ripresa e le parole del Dottor Mazzoni. E mercoledì ci sono state delle conferme, con il difensore argentino che si è allenato in gruppo sia alla mattina che al pomeriggio. Mister Montella può sorridere, perché nella stessa giornata ha ritrovato gran parte dei nazionali. Nell'unica doppia sessione della settimana a Milanello, a partire dalle 11.00 i rossoneri hanno effettuato un riscaldamento tecnico con passaggi e poi esercitazioni tattiche. Ecco, invece, il programma delle 16.00: riscaldamento, fase atletica con corsa ed esercizi per gli arti inferiori, possesso palla su campo ridotto e tattica. Capitolo singoli: Bonucci, Donnarumma e Chalanoglu hanno lavorato in mattinata e poi avuto un pomeriggio di riposo; mentre André Silva, Rodriguez, Cutrone, Locatelli e Calabria hanno svolto un lavoro defaticante. Per giovedì è prevista una sola seduta pomeridiana", si legge.