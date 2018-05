Milan, nessun problema per Suso: lo spagnolo ci sarà con la Juve

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Suso dovrebbe recuperare senza problemi per la finale di Coppa Italia contro la Juventus. La botta alla coscia rimediata sabato sera contro il Verona a San Siro non è nulla di grave e già ieri l'esterno spagnolo rossonero ha svolto l’allenamento defaticante a Milanello insieme al resto dei compagni: nessuna preoccupazione quindi per lo spagnolo in vista del big match di mercoledì.