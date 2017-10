Milan, niente allenamento per Kalinic: non sarà convocato per il derby

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Non arrivano buone notizie in casa Milan in vista del derby di domani sera contro l'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Vincenzo Montella ha provato fino all'ultimo a recuperare Nikola Kalinic per la stracittadina ma neanche oggi il croato si è allenato e per questo motivo non verrà convocato per la sfida contro i cugini nerazzurri.