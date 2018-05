Milan, oggi medico della Nazionale argentina a Milanello per Biglia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aggiornamenti su Lucas Biglia riportati da Sky Sport. Secondo l'emittente, il centrocampista del Milan oggi avrebbe ricevuto la visita del medico della Nazionale argentina in avvicinamento ai prossimi Mondiali. Nonostante l'ex Lazio non sia ancora al meglio dopo la frattura di due vertebre lombari, il ct dell'Albiceleste Sampaoli non ha ancora rinunciato infatti all'idea di portarlo in Russia.