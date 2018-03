Milan: palestra, lavoro atletico e fase tattica in vista della Juventus

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime notizie sul Milan, riportate dal sito ufficiale dei rossoneri. Squadra al completo agli ordini di Mister Gattuso per il penultimo allenamento prima della sfida di sabato contro la Juventus. Dopo la prima parte in palestra per l'attivazione muscolare, i rossoneri sono usciti sul campo per iniziare il lavoro atletico con una serie di allunghi sui 30 metri, stretching e scatti sul breve. A seguire, Mister Gattuso ha iniziato la fase tattica in ottica Juventus, con particolare attenzione alle palle inattive. Ha chiuso la seduta una partitella. Per venerdì 30 è previsto un solo allenamento con ritrovo nello spogliatoio alle ore 11.00. Dopo pranzo, alle 14.30, è prevista la conferenza stampa del Mister al termine della quale seguirà la partenza alla volta di Torino.