Milan, per domani Abate favorito su Borini per far riposare Calabria

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Milannews.it, in vista della gara di domani dei rossoneri contro il Verona, Ignazio Abate è favorito su Fabio Borini per partire dal primo minuto come terzino destro così da far riposare Davide Calabria in vista della finale di Coppa Italia in programma mercoledì a Roma contro la Juventus.