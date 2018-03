Milan, personalizzato per Musacchio ma nessun problema fisico

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella seduta di allenamento odierna, Mateo Musacchio non si è allenato con la squadra. Il difensore argentino, tuttavia, non ha riscontrato nessun problema fisico. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, il numero 22 rossonero ha svolto un lavoro personalizzato programmato, così come succederà a turno anche per altri giocatori rimasti a Milanello durante la sosta per le Nazionali.