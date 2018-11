Milan, possibile operazione per Bonaventura: 4-5 mesi di stop

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tegola Giacomo Bonaventura in casa Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il centrocampista ha ancora problemi al ginocchio sinistro che non migliora e per questo non è da escludere che possa operarsi. A breve verrà presa la decisione definitiva ma se il giocatore si sottoponesse all'intervento dovrebbe restare fermo per 4 o 5 mesi. In questo caso il club di via Aldo Rossi dovrebbe tornare sul mercato per prendere un centrocampista a gennaio.