Milan, Raggi promuove Bakayoko: "Ha il carattere giusto per Gattuso"

Andrea Raggi, difensore del Monaco, è stato intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport. Una lunga chiacchierata sul tema Bakayoko in ottica Milan, queste le dichiarazioni del suo ex compagno: "Tiémoué è un ragazzo tranquillo, riservato. Ecco, magari ogni tanto si presentava con i capelli tinti. Una settimana rossi, un’altra verde, un’altra ancora blu. Ma è un tipo a posto".

Cosa può portare al Milan? "Il Milan è un progetto ancora in fase di lancio e penso ci vorrà del tempo perché decolli veramente. Bisogna che si crei quello spirito di squadra necessario per arrivare a grandi risultati. Detto questo, credo che Bakayoko possa contribuire dando molta qualità nel suo settore, per definire un’identità forte del gioco rossonero. E poi ha il carattere giusto per rapportarsi al meglio anche con un tecnico tosto come Gattuso".