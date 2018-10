© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime sulla difesa del Milan in vista del derby direttamente da La Gazzetta dello Sport. Nessun dubbio sui centrali, aperta la sfida per i terzini. Accanto a Romagnoli (in costante recupero) e Musacchio (Caldara al massimo verrà convocato), lottano in quattro per due posti. Il testa a testa più incerto riguarda il lato destro: Abate è in gran forma e ha dato risposte convincenti nel delicatissimo match di Reggio Emilia e in quello assai più agevole contro il Chievo. Ignazio dunque contende il posto al titolare, quel Davide Calabria che ha riempito molto bene il vuoto lasciato dal pluri-infortunato Conti. E il terzino dell’Under 21 ha gli impegni azzurri nelle gambe, elemento non trascurabile. A proposito di nazionali, Ricardo Rodriguez ieri s’è allenato col gruppo: è più che favorito su Laxalt.