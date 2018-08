Milan-Roma, la fotonotizia del gol decisivo siglato da Cutrone

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

Il Milan ha superato la Roma per 2-1, grazie al gol decisivo di Patrick Cutrone realizzato a trenta secondi dalla fine. In basso la fotonotizia della rete siglata dal giovane attaccante rossonero, che ha regalato la prima vittoria in campionato alla squadra di Gennaro Gattuso: