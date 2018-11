Milan, Romagnoli più grave del previsto: almeno 4 settimane di stop

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aggiornamenti da casa Milan per quanto riguarda la condizione di Alessio Romagnoli. In attesa di un comunicato del club rossonero, Sky Sport 24 riporta le prime indiscrezioni relative agli accertamenti cui si è sottoposto in mattinata il difensore centrale: almeno 4 settimane di stop per il capitano rossonero.