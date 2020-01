Fonte: acmilan.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine dell'allenamento di rifinitura a Milanello, l'allenatore rossonero Stefano Pioli ha diramato la lista dei 23 rossoneri convocati per Milan-Sampdoria, 18° turno di Serie A in programma lunedì 6 gennaio alle 15.00 a San Siro. Tra i giocatori a disposizione, per la prima volta, spicca Zlatan Ibrahimović; assente, invece, Biglia. Questo l'elenco completo:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

Difensori: Calabria, Caldara, Conti, Gabbia, Hernández, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá.

Attaccanti: Castillejo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Piątek, Suso.