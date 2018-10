Milan, Scaroni punta a un accordo con l'Inter per lo stadio Meazza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La questione stadio Meazza è tornata centrale nei pensieri del nuovo Milan di Elliott, che sta valutando ogni ipotesi, in primis la condivisione di San Siro con l'Inter: secondo il Corriere della Sera, al presidente rossonero Paolo Scaroni piacerebbe arrivare presto alla firma di un memorandum of understanding con il club nerazzurro. Resta in piedi anche l'ipotesi di costruire un nuovo impianto di proprietà, ma realisticamente non sarebbe pronto prima della stagione 2023/24.