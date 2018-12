Milan, secondo 0-0 consecutivo. Non succedeva da 12 anni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In una serata che si è distinta soprattutto per il freddo, la noia e l'occasione sprecata di allungare sulla Lazio, il Milan trova un motivo per sorridere: per la seconda partita consecutiva la porta di Gianluigi Donnarumma è rimasta inviolata, con il portiere sempre protagonista positivo. Un dato non da sottovalutare in un Milan che a cavallo del finale della scorsa Serie A e dell'inizio di questo torneo ha preso reti per 16 partite consecutive. In compenso salta all'occhio anche come l'attacco abbia ultimamente difficoltà a segnare, la conseguenza è il secondo 0-0 consecutivo. Roba che non si vedeva da ottobre 2006.