Milan, seduta sotto gli occhi dei dirigenti. Sabato gara con il Pro Piacenza

Fonte: acmilan.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al Centro Sportivo di Milanello, i rossoneri sono scesi in campo in mattinata per svolgere l'unica seduta di giornata. Squadra in campo intorno alle ore 11.00 sotto gli occhi di Paolo Maldini, Leonardo e Ricardo Kaká, in visita a Milanello con il fratello Rodrigo e il papà Bosco.

Inizio dei lavori sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi, con la prima parte dedicata all'attivazione muscolare con corsa e serie di scatti sui dieci metri. A seguire, dopo ulteriori allunghi sui 10/20/30 metri, il gruppo ha lavorato con il pallone diviso in due gruppi: spazio, dunque, ad alcuni torelli a tema e a delle esercitazioni tecniche, tutte svolte con grande intensità. In chiusura i rossoneri si sono spostati nella gabbia dove hanno effettuato un mini torneo fatto di partite 5 contro 5.

Nella giornata di sabato, poi, la squadra di Mister Gattuso scenderà in campo alle 11.30 a Milanello contro il Pro Piacenza. Occasione questa per mantenere il ritmo partita in attesa della ripresa del campionato fissata per domenica 16 settembre alle 20.30, quando il Diavolo farà visita al Cagliari.