Milan, senti Nocerino: "I giovani vanno aspettati, serve equilibrio"

Antonio Nocerino è stato intervistato da Sky Sport all'esterno del centro sportivo Milanello. L'ex centrocampista del Milan ha parlato così dei giovani nel calcio attuale: “Cosa sarebbe cambiato se al Milan ci fosse stato Ibrahimovic? A chi non farebbe piacere avere un attaccante così. Ma se non ce l’hai o hai giocatori che possono crescere in prospettiva serve aiutarli a farli crescere e aspettarli. Non si può chiedere tutto subito, con i giovani siamo bravi a farli diventare subito importanti e poi li facciamo sentire niente. Ci vuole equilibrio nel bene e nel male. I giovani ora vengono spinti tanto, fanno poche apparizioni e valgono tantissimo. Capisco che il mercato, ma se fanno male poi li critichiamo subito. Ci vuole equilibrio, di pazienza e saperli aspettare. Loro possono essere futuri campioni ma nessuno da giovane è già fenomeno, tranne Messi o Ronaldo”.