Milan, sessione di allenamento mattutina. Bonaventura in gruppo

© foto di ALBERTO LINGRIA/PHOTOVIEWS

Dopo il doppio allenamento della giornata di venerdì, i rossoneri rimasti a Milanello nella settimana dedicata alle nazionali sono scesi in campo per l'unica sessione di giornata iniziata alle 10.30 sul campo ribassato. Dopo una prima fase di riscaldamento in palestra, i giocatori sono stati divisi in due gruppi: si sono alternati prima in esercizi di potenziamento muscolare e reattività, poi lavoro atletico. Nella seconda parte spazio alla parte tattica, con - in chiusura - una partitella.

Da segnalare che Jack Bonaventura si è allenato in gruppo.