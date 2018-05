Milan, si valuta il ricorso dopo il rifiuto del Settlment agreement

Fonte: di Antonio Vitiello per milannews.it

© foto di Federico Gaetano

Dopo il rifiuto del Settlment agreement, la prima reazione del Milan è stata di delusione e amarezza. L’amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, ha fatto sapere di analizzare insieme ai legali tutta la documentazione possibile, poiché il deferimento rappresenta un danno importante sotto il profilo dell’immagine. La consultazione dei legali da parte del club verrebbe fatta per valutare un eventuale ricorso, non certo per fare causa all’Uefa e peggiorare la situazione, la linea non sarà certamente aggressiva.