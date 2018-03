Milan, Silva: "Contento per il gol ma devo lavorare tanto"

Risultato finale: Milan-Chievo 3-2

Andrè Silva, attaccante del Milan, ha parlato cosi ai microfoni di Premium Sport: "Sono contento per il gol di Genova ma anche per quello di oggi. Nel calcio ci sono tante cose, io non sono un maestro ma sono ancora in fase di crescita, devo lavorare tanto. Ora sono contento per il gol, ma devo lavorare. Noi siamo una squadra che lavora sempre e vogliamo vincere, anche oggi che perdevamo 2-1 non abbiamo mai rinunciato alla vittoria".