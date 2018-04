Milan, sorpasso in attacco: Kalinic favorito per ruolo da titolare col Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sorpasso in attacco per Gennaro Gattuso e il Milan. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, Nikola Kalinic è infatti al momento il favorito per ricoprire il ruolo di centravanti titolare contro il Napoli. Più indietro André Silva e soprattutto Patrick Cutrone: Gattuso, a parte l'aver visto Kalinic in forma negli ultimi allenamenti, considera il croato più adatto a contrastare la difesa di Sarri.