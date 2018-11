Milan, sostituzione precauzionale: Higuain vuole esserci con la Juve

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Come spiega questa mattina Tuttosport, Gonzalo Higuain ha lasciato il terreno di gioco della Dacia Arena più che altro per precauzione: in questa settimana, il Milan è infatti atteso da due impegni molto importanti contro Betis Siviglia in Europa League e soprattutto Juventus in campionato. In particolare, Higuain vuole esserci a tutti i costi contro la sua ex squadra e per questo farà di tutto per recuperare almeno per quel match.