Milan, stesso 11 per 3 volte consecutive. Non accadeva da 26 anni

Per la terza volta consecutiva Gennaro Gattuso ha scelto la stessa identica formazione. Era già successo contro Roma in campionato e Lazio in TIM Cup. Come riferisce Milan TV Non accadeva dal 18 aprile al 3 maggio 1992 che un allenatore rossonero utilizzasse lo stesso undici per 3 gare di fila. Sulla panchina del Diavolo sedeva Fabio Capello e i rossoneri, in quell'occasione, vinsero contro Inter e Lazio, pareggiando con il Torino.