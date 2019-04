© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tegola in casa Milan in vista della sfida di sabato contro la Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport non sarà infatti a disposizione Gianluigi Donnarumma. Per il portiere confermato lo stiramento ai flessori, dopo gli esami svolti in mattinata. Il portiere classe '99 è in dubbio anche per il successivo match contro la Lazio, crocevia fondamentale per la corsa Champions.