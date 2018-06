Milan, stretta finale per l'acquisto del Brescia femminile

Fonte: Milannews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cessione del titolo del Brescia al Milan e creazione di una nuova squadra femminile rossonera: scenario davvero pronto a diventare realtà? Secondo quanto appreso da MilanNews.it, l'accordo sarebbe ormai stato sostanzialmente raggiunto. L'UEFA tuttavia, per far disputare la Champions League al club, chiede il passaggio delle azioni societarie (con matricola inclusa) oltre alla transazione del titolo stesso per ritenere completa e all'interno dei parametri stilati l'operazione. Per questo motivo, la cifra sinora predisposta e stanziata dalla società rossonera non basterebbe, in caso dall'UEFA dovessero arrivare buone notizie, con il direttore generale della FIGC Michele Uva all'opera per la risoluzione della situazione, il passaggio potrà andare in porto. Se la situazione dovesse non cambiare, invece, il Milan è pronto a farsi da parte, con il Brescia eventualmente destinato a resistere e a sopravvivere con un budget basso.