Mattinata di allenamento a Milanello il giorno dopo Milan-Fiorentina. I rossoneri si sono ritrovati nello spogliatoio alle 11.00 per iniziare la preparazione della trasferta di Frosinone - 18° giornata di Serie A - in programma mercoledì 26 alle 12.30.

IL REPORT

Squadra divisa tra palestra e campo: in palestra, per il consueto lavoro defaticante post-partita, gli undici titolari di San Siro; in campo, invece, il resto della rosa che ha cominciato il riscaldamento attraverso dei giri di corsa seguiti, per completare l'attivazione muscolare, da un torello a tema. La sessione è proseguita con una serie di esercitazioni tecniche tra le sagome alte. Al termine, due squadre schierate su campo ridotto hanno curato il possesso palla. Per concludere si è giocata la partitella.