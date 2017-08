Milan, Suso: "Quest'anno siamo diversi. Il rinnovo? Bisogna parlare"

Fonte: Sky

"Sappiamo che il campionato italiano è tosto, e allora questa col Cagliari è una vittoria molto importante". Lo ha detto Suso dopo il 2-1 del Milan sui sardi decisa proprio da una punizione dello spagnolo.

"Abbiamo giocato solo due gare in campionato, ma si vede già che siamo migliorati rispetto all'anno passato - spiega l'ex Liverpool -. C'è ancora da lavorare, specie per la condizione fisica. Il mio gol?

E' molto importante sfruttare i calci piazzati, soprattutto in gare così combattute. Il rinnovo? Penso che ancora devono parlare, ma ripeto: la cosa più importante ora è la squadra e la Nazionale, è una delle mie più belle settimane".