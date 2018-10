Milan, tegola Biglia? L'argentino lascia San Siro in stampelle

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Brutte notizie per Lucas Biglia? Il centrocampista argentino ha dato forfait per un problema al polpaccio destro in occasione della rifinitura di Milan-Genoa e, secondo quanto riferito da milannews.it, avrebbe lasciato San Siro in stampelle dopo aver assistito alla gara. Si attendono ovviamente ulteriori notizie.