Milan, Tognaccini: "Autostima differente rispetto ai mesi scorsi"

Daniele Tognaccini, direttore di Milan Lab, ha parlato dello stato di salute dei rossoneri ai microfoni di Milan Tv. Ecco le sue parole, riportate da milannews: "C'è da pensare a questo mese, importantissimo anche per il futuro: può dare conferma sul lavoro fatto sino ad oggi, anche dal punto di vista mentale. In questo momento c'è un'autostima totalmente differente nei ragazzi rispetto a prima, parte del lavoro è stato fatto nella testa dei ragazzi, poi la preparazione fisica ha aiutato. L'aspetto mentale ti fa fare lo sforzo in più, la motivazione ti dà modo di allenare gli aspetti più facili, quelli fisici".