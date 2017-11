Milan, trauma contusivo distorsivo alla caviglia per Calabria

Fonte: di Antonio Vitiello per MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non c’è pace per il giovane terzino rossonero Davide Calabria. Dopo il trauma cranico facciale subito con il Chievo, l’esterno si è dovuto fermare dopo 13 minuti del match con il Sassuolo per un problema alla caviglia sinistra. Si tratta di un trauma contusivo distorsivo, sono state escluse particolari lesioni, ma con ogni probabilità Calabria salterà la trasferta di Napoli, saranno circa una ventina di giorni di stop. A causa dell’infortunio non ha potuto nemmeno rispondere alla chiamata della Nazionale Under21.