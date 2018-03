MIlan, verso il Chievo: Borini terzino destro, Kalinic e Romagnoli out

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buone notizie per Gattuso, che contro il ChievoVerona ritrova tra i convocati Andrea Conti. Il laterale ex Atalanta era fuori da sei mesi a causa di un grave infortunio al ginocchio. Out, invece, Abate, Calabria e l'affaticato Romagnoli, oltre a Kalinic per scelta tecnica. Probabile impiego da terzino destro per Borini, mentre al centro della difesa Zapata è favorito su Musacchio. In attacco tridente formato da Suso, Cutrone e Calhanoglu. Questa la probabile formazione del Milan:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Borini, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.