Milan, Vierchowod: "Montella come Tabarez, allenamenti troppo blandi"

Pietro Vierchowod ha parlato a Milan TV tornando sull'esonero di Vincenzo Montella e l'arrivo di Gennaro Gattuso. Queste le sue parole riportate da Milannews: "La sua colpa principale erano i ritmi di allenamenti. Troppo blandi e si vedevano anche da fuori, la squadra non ne poteva più e voleva lavorare, voleva fare carichi di lavoro degni. È la stessa cosa che è successa a me con Tabarez in panchina: aveva paura che il lavoro settimanale ci avrebbe depotenziato poi in vista della gara, ma non funziona così".