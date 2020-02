Milan, visita musicale: i Jonas Brothers incontrano Theo, Biglia e Musacchio

Visita musicale a casa Milan. Nella sede rossonera si sono infatti visti oggi i Jonas Brothers, gruppo pop statunitense, che si è poi esibito questa sera al Forum. I tre fratelli hanno incontrato Theo Hernandez, Biglia e Musacchio, come testimoniato dal Diavolo su Twitter.

Welcome to Milan @jonasbrothers! Hope you have a great gig tonight @joejonas, @kevinjonas, @nickjonas! 🎤🎶 From your friends at #ACMilan 🔴⚫ pic.twitter.com/EQVn9vxCZf

— AC Milan (@acmilan) February 14, 2020