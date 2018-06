Milano: Radio City, tre giorni live con musica, ospiti e giochi

Oggi dalle 17 in poi ospiti nel nostro box, Fabiana, Riccardo Este, Marco Baldini, il Trio d’Italia, Malú, Lapo de Carlo, e tanti ospiti, non mancate vi aspettiamo a Milano in piazza del Cannone

ALLA FESTA DELLA RADIOFONIA LE DUE EMITTENTI DEL GRUPPO RMC

E’ un brand che ha fatto la storia della radiofonia in Italia e ovviamente non poteva mancare alla festa dedicata al più longevo dei media: nel week-end di “Radio City Milano”, il festival mondiale che porta nella metropoli lombarda i programmi e le voci più amate della radiofonia italiana e internazionale, Radio Monte Carlo sbarca con il suo stile glamour e scanzonato per una tre giorni in diretta con ospiti, musica e tante iniziative per il pubblico.

Ai microfoni del “temporary studio” allestito nella prestigiosa cornice di piazza del Cannone da venerdì si alterneranno alcuni dei conduttori più amati dell’emittente italiana del Principato di Monaco, offrendo agli appassionati la possibilità di assistere dal vivo alla diretta di alcune trasmissioni di successo: da “Due come noi”, lo show condotto da Rosaria Renna e Max Venegoni, a “Complimenti per la trasmissione” dei Finley fino a “L’Intruso” con Erina Martelli, Stefano Gallarini e l’incontenibile Filippo Facci. Ma da piazza del Cannone sabato e domenica trasmetteranno in diretta nazionale anche Nick The Nightfly, Massimo Valli, Stefano Bragatto e Monica Sala per una grande festa dedicata alla radio più esclusiva dell’FM italiano. Per la gioia del pubblico presente, poi, oltre ai conduttori di RMC saranno presenti anche tanti ospiti del mondo della musica e dello spettacolo, per celebrare in un tripudio di giochi e gadget la magia della radio, che anche ancora si conferma un mezzo di comunicazione dinamico e capace di rigenerarsi sfruttando le novità tecnologiche e le tendenze.

Ma “Radio City Milano” sarà anche l’occasione per la prima uscita ufficiale di RMC Sport Network, l’emittente tematica lanciata dal gruppo Radio Monte Carlo (che comprende anche RMC 2 e una selezione di oltre 20 webradio tematiche sulla piattaforma www.radiomontecarlo.net): dalla postazione di piazza del Cannone la nuova talk radio sportiva, che in pochi mesi sta già conquistando il cuore di tifosi e addetti ai lavori, proporrà trasmissioni in diretta e collegamenti con campioni dello sport e commentatori autorevoli.