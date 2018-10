Ministro Giorgetti: "Serie B un caso di giustizia negata"

L'Entella meriterebbe più di tutti il ripescaggio

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Reagiremo alla violenza e ai ricatti negli stadi di calcio", fenomeno che "non riguarda solo la curva della Juventus o lo stadio di Torino". Così in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello sport, il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti che ha anche la delega sullo sport. Giorgetti interviene anche sul caos Serie B, dopo che il Tar del Lazio ha smontato il format a 19 squadre: "il governo non aveva nessuna voglia e nessun interesse a intervenire sulla giustizia sportiva. Siamo stati costretti a prendere un'iniziativa perché nessuno dava risposta agli interessi delle società". Per il rappresentante del governo ora ci vuole "rispetto per la sentenza del Tar" con "la speranza che il collegio di garanzia decida chi ha il diritto di andare in Serie B. Visto che la situazione è al limite dell'irrecuperabile, come dimostra l'Entella, che peraltro probabilmente meriterebbe più di tutti di starci".