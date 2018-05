"Mister, ferma la Lazio". Zenga tempestato di messaggi dai tifosi dell'Inter

I tifosi dell'Inter chiedono a Walter Zenga il 'miracolo' in Crotone-Lazio. In vista della sfida dello Scida, tanti i messaggio arrivati su Instagram all'ex bandiera nerazzurra da tifosi che chiedono di fermare i biancocelesti per agevolare la corsa al quarto posto dell'Inter.

"Se i tuoi ragazzi battono la Lazio, ti faremo santo" oppure "Mister, batti la Lazio. Settimana prossima vincete! Fallo per la Nord", questo il tenore di alcuni messaggi diretti all'attuale allenatore del Crotone.