© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È Carlos Vela il miglior giocatore della Major League Soccer 2019. L'attaccante messicano, in forza ai Los Angeles FC, ha coronato un'annata straordinaria sul piano personale, in cui ha segnato 34 reti (ha vinto la Scarpa d'Oro) e realizzato 15 assist. L'annuncio è stato dato dai canali social della massima divisione calcistica americana. Nulla da fare per Zlatan Ibrahimovic, che perde così il duello con il suo grande rivale in terra a stelle e strisce.