Modena, Amedei non molla e sogna il ritorno. Tosi già al lavoro

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

A distanza di otto anni il Modena potrebbe ritrovare Romano Amadei alla sua guida. Il presidente di una delle pagine più importanti della storia recente del club emiliano (con la promozione in Serie A e diversi anni nelle zone alte della B) starebbe infatti lavorando alla costruzione di un gruppo che possa far rinascere il calcio sotto l'ombra della Ghirlandina. Lo riporta Il Resto del Carlino spiegando che Amadei, dopo non aver trovato l'accordo coi patron della Rosselli Mutina, non si è arreso all'idea di tornare alla guida del Modena e in queste settimane ha lavorato sotto traccia per trovare nuovi soci che lo accompagnino in questa impresa fra cui ci sarebbe il patron di Kerakoll Romano Sghedoni e quel Doriano Tosi che fu dirigente di quel Modena portato dalla C alla A nei primi anni duemila. Quest'ultimo sarebbe già al lavoro per trovare un allenatore a cui affidare la ripartenza. Amadei potrebbe giocarsi una carta importante per vincere la concorrenza ovvero utilizzare il titolo sportivo del suo Lentigione, che milita in Serie D, per affiliare il nuovo Modena e farlo partire dai dilettanti.