Modena, il debito ammonta a 15 milioni. Solo 2,7 i pagamenti accordati

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ammonta a 15 milioni di euro il debito del Modena calcio nei confronti di ben 119 soggetti, fra persone fisiche e giuridiche, che hanno fatto richiesta nei mesi scorsi per riscuotere i crediti accumulati. Lo rivela Parlandodisport.it spiegando che al momento il curatore fallimentare Trenti ha accordato pagamenti per 2,7 milioni: l’Agenzia delle Entrate ha richiesto 1,2 milioni e il curatore ne ha riconosciuti più di 1 milione, mentre il Comune di Modena ha chiesto 1,13 milioni e ne sono stati riconosciuti 345 mila. Il portale modenese sottolinea anche altri pagamenti accordati come quelli a Telepass sono stati riconosciuti 803 €, a Capuano nulla dei 29mila € richiesti (la risoluzione del contratto era consensuale), Forcina 2080 euro (2000 riconosciuti), l’Inail ha chiesto 68mila euro (tutti riconosciuti), Novellino 16.200 (riconosciuti 15.300). Ai dipendenti, infine, sono stati riconosciuti stipendi e tfr arretrati, ma non i danni per la cessazione del rapporto e parte dei contributi.