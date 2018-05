Modena, il futuro del club sarà deciso il prossimo 18 maggio

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il futuro del Modena sarà deciso il prossimo 18 maggio. Come riportato da parlandodisport.it, il Comune ha diramato un comunicato ufficiale, annunciando che in tale datà sarà convocata la commissione consiliare Servizi in cui verranno illustrati gli esiti del lavoro della commissione tecnica nominata il 27 aprile che sta valutando le proposte presentate al Comune di Modena nell’indagine conoscitiva promossa per verificare l’esistenza, la solidità e la sostenibilità di progetti calcistici capaci di cogliere già dalla prossima stagione l’eredità sportiva del Modena calcio e accertare la possibilità di un utilizzo continuativo dello stadio comunale Alberto Braglia ed eventualmente delle strutture annesse.