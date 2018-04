Modena, l'assessore Guerzoni: "Bando trasparente e corretto"

Nella giornata di ieri durante la presentazione della prima cordata interessata alla rinascita del Modena calcio, l'avvocato Gianpiero Samorì e il presidente in pectore Gianni Gibellini avevano avanzato perplessità sul bando per l'asta. Oggi il comune di Modena, tramite un comunicato stampa ufficiale ha voluto rispondere alle dichiarazioni dei due sopracitati. Di seguito il comunicato:

L’indagine conoscitiva avviata dal Comune di Modena per verificare l’esistenza, la solidità e la sostenibilità di progetti calcistici capaci di cogliere già dalla prossima stagione, ma per almeno un triennio, l’eredità sportiva del Modena Fc “è un atto trasparente, legittimo e indiscutibilmente corretto dal punto di vista giuridico”. Lo puntualizza l’assessore allo Sport Giulio Guerzoni rispetto alle dichiarazioni dell’avvocato Samorì e del signor Gibellini riportate dagli organi d’informazione e riferite al ruolo dell’Amministrazione comunale.

“La procedura di evidenza pubblica è in corso – spiega Guerzoni - e quindi è assolutamente inopportuno da parte del Comune fare valutazioni nel merito delle proposte illustrate dalla nuova società che si è presentata alla stampa, così come delle dichiarazioni politiche espresse nel corso dell’incontro. Ma dobbiamo rilevare come queste dichiarazioni siano irricevibili e totalmente fuori contesto. La rinascita del Modena calcio è una cosa seria e la città non ha bisogno di comizi da campagna elettorale. Rimandiamo al mittente – aggiunge l’assessore - qualunque illazione o ipotesi di complottismo che riguardino l'azione del sindaco o della giunta che, lo ricordo, in merito alle vicende del Modena Fc, si è mossa sempre con il mandato pieno e unanime del Consiglio comunale. Chiunque sia a rilanciare il Modena Fc si deve occupare di sport, non di campagne elettorali. Se l’avvocato Samorì intende proseguire la campagna elettorale, quindi, scelga altre sedi e altri temi”.

Rispetto all’indagine conoscitiva avviata dal Comune, l’assessore Guerzoni aggiunge: “Ogni fase di questo avviso pubblico, così come qualunque altro bando o procedura, compresa la tempistica di nomina della Commissione, si svolge in maniera conforme alle normative vigenti, con le più ampie garanzie di correttezza e trasparenza. Perciò tranquillizzo il presidente designato Gibellini: è proprio grazie all'avviso pubblico che si riusciranno a valutare nel merito e nella qualità tutte le proposte che verranno presentate, nel solo e unico interesse dello sport cittadino. Si è scelto di lavorare alla luce del sole e così si sta andando avanti con grande coerenza. Aspettiamo con fiducia la scadenza del bando – conclude Guerzoni - per vedere concretamente le proposte progettuali che verranno messe a disposizione della rinascita del Modena Fc”.