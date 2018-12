Modric Pallone d’oro, Amoruso: “Sono Messi e CR7 a fare la differenza”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luka Modrić ha vinto il Pallone d’oro 2018. Una scelta che non trova il consenso di Nicola Amoruso, ex attaccante - tra le altre - di Juventus, Napoli, Atalanta e Parma. Attraverso Radio Rai, l’ex calciatore ha dichiarato: “Sono in disaccordo, Modric è un grande calciatore ma sono sempre Messi e Ronaldo a fare la differenza. Il croato è un giocatore straordinario, ma i fuoriclasse sono elementi come l’argentino e il portoghese. Forse l’assegnazione è stata una scelta politica, Messi e Ronaldo hanno superato i 30 anni ma continuano a essere decisivi”.